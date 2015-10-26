日本股市：日经指数收于两个月高点受中国双降提振，日立和Panasonic飙升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月26日 - 日股周一升至两个月新高，中国降息提振了市场风险偏好，而权重股日立 和Panasonic 则在强劲业绩预期推动下大涨。
日经指数 收涨0.7%至18,947.12点，为8月28日以来最高收位。
东证股价指数 收盘涨0.7%至1,558.99点；JPX-日经400指数 也上涨0.7%至13,979.88点。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”