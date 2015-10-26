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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 14:18 BJT

日本股市：日经指数收于两个月高点受中国双降提振，日立和Panasonic飙升

路透东京10月26日 - 日股周一升至两个月新高，中国降息提振了市场风险偏好，而权重股日立 和Panasonic 则在强劲业绩预期推动下大涨。

日经指数 收涨0.7%至18,947.12点，为8月28日以来最高收位。

东证股价指数 收盘涨0.7%至1,558.99点；JPX-日经400指数 也上涨0.7%至13,979.88点。(完)

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