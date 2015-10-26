澳洲利率：澳洲监管机构考虑改革指标银行间利率的设定方式

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼10月26日 - 在全球银行业改革大潮之下，随着对监管风险意识的加深，澳洲监管机构将改革指标银行间利率的设定方式。
澳洲金融监管委员会(Council of Financial Regulators)在其网站称，该机构正在征求意见，希望以一种新的方法来计算指标银行票据互换利率(BBSW)。
相关调整包括彻底改变BBSW的计算方法，以及进行一些小的调整，例如要求银行直接就存单利率与第三方进行协商。
根据CFR的一份咨询报告，拟进行的调整可使符合条件的交易品种增多，增加参与的银行数量，扩大交易的时间窗口。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”