亚洲能源：新加坡将开放天然气市场，以支持亚洲交易中心计画

尽管普氏等报价机构会公布亚洲LNG价格，但目前并没有一个权威性的LNG基准指标。

事实上，大多数LNG合约的定价基础都是综合了石油价格、报价机构的估算和一些地区性合约--比如英国的National Balancing Point(NBP)和美国的Henry Hub。

新加坡交易所(SGX) 上周对路透表示，计划创设一个亚洲的LNG基准，从而打破长期以来的与石油挂钩的定价模式。

新加坡正在和日本争夺LNG亚洲交易中心的位置。日本是亚洲最大的LNG进口国，准备从明年开始全面放开国内电力市场。

中国亦大量透过管线进口LNG，不论是LNG进口码头数量还是国内LNG产量，都在持续增长中，因此也将是天然气交易中心的潜在竞争者，不过中国这方面的发展仍处于起步阶段。

易华仁没有就该动议给出具体的时间表，但称政府已经在寻求行业反馈意见。

他表示，新加坡还计划增强国内电力市场的竞争。（完）