全球金市：金价走势艰难，受美元走强及美联储升息担忧拖累

投资者最初押注美联储将因全球经济脆弱而被迫推迟升息，但买盘迅速消退，因认为中国刺激举措及美国乐观数据将使得美国今年更有可能升息。

“未来几天，美元涨势以及金价在1,150美元的行权应重压金价，”MKS Group交易员Sam Laughlin说，并称亚洲盘今日到目前为止，黄金买兴都不旺。

美元周五升至两个半月高位，不过周一略微下滑。

“短期我们仍有些看空黄金，因此除了美元上涨外，最近股市反弹也不利金市，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

中国降息后，全球股市上扬。

金市投资者在静候美联储本周稍晚的政策会议，以寻觅交投线索。若升息，可能打压黄金魅力。

尽管预计美联储本周不会加息，但投资者将密切关注美联储对全球经济的看法，并寻觅有关美联储12月会议是否会加息的线索。

美联储接近进行近10年来的首次升息，不过确切时间仍未明。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，10月20日止当周对冲基金和基金经理人增持COMEX期金和期银多头仓位。

黄金净多仓升至2月来高位。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1165.16 1.3 0.11

现货银 15.82 0.02 0.13

现货铂金 995.24 -3.76 -0.38

现货钯金 687.75 0.25 0.04

COMEX期金 1165.5 2.7 0.23

COMEX期银 15.85 0.023 0.15

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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