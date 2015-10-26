中国金融：8月CRI指数创新高，主因货物出口人民币使用比例劲升--中行

路透上海10月26日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 最新发布跨境人民币指数（CRI）显示，今年8月中国银行CRI指数为321点，较上月劲升42个点，创出记录新高，也是首次突破300点整数；人民币在货物出口中的使用比例大幅上升，成为本月指数上涨明显的主要原因。

该CRI指数报告称，人民币跨境使用活跃度创新历史新高。8月当月经常项下和直接投资项下跨境人民币结算量同比、环比均大幅增长，人民币跨境使用活跃度继续提升，其中人民币在货物出口中的使用比例由上月的27%快速上升至本月的38%，这一因素带动指数上升约38点。

报告并指出，经常账户人民币跨境回流规模亦创下年内新高。本月人民币跨境收支继续表现为净流入，其中人民币经常项目净流入约2,300亿元，创年内新高，主要由于人民币在进口贸易中使用比例保持稳定、而出口贸易中使用大幅上升导致。

“人民币经常项目的持续回流可能将对人民币在境外使用的扩大带来不利影响。”报告认为。

8月份，全球支付结算额较上月增长8.3%，而人民币支付额增长9.13%，人民币在全球支付结算中的使用份额较上月提升0.45个百分点，创下2.79%的历史新高。人民币首次成为全球第四大支付货币。

过去三年以来，人民币连续超越7种主要国际货币，在排名上仅次于美元、欧元和英镑，跻身全球第四大支付货币。

今年7月中国银行CRI指数为279点，较6月下跌14个点，暂时脱离6月的记录新高。（完）

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