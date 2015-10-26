台湾债市：五年券殖利率随美债自一个月低位反弹，风险胃纳升高

* 五年指标券殖利率自一个半月低位回弹 * 美债殖利率向上且股市扬，风险胃纳上升 * 明日五年公债殖利率区间料在0.7%-0.7% 路透台北10月26日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周一收高，自一个 半月的低位回弹，因美债殖利率向上，且亚洲股市普遍回升，风险胃纳升高。 不过，交易员也表示，五年公债殖利率虽反弹，不过幅度尚且不大，由于此期104/13期 是今年财政部发行最后一档的五年公债，且日前银行连日买超，预料五年券殖利率逢高将有 撑。 〞第三季大家都有赚，第四季目前只有小进出而已，〞一位证券商交易员表示。 他们表示，第三季的多头行情已经令不少交易商口袋饱饱，这也使得接下来在年底之前 交易的意愿降低。目前市场对台湾央行12月的动作仍看法纷歧，虽有再次降息的可能，但综 观总经环境，也不无央行可能将利率维持不变的理由，目前市场看法并不一致。 台湾主计总处周五将公布第三季经济成长率，路透调查15家金融机构中值显示，台湾第 三季经济料较去年同期衰退0.6%，创下六年来低位，主因国际需求转弱，出口表现不佳，使 台湾经济顿失成长动能。 交易员认为，目前市场已反应上季经济成长率不佳的因素，预料若是结果明显差于预估 ，可能加深市场对经济不振的疑虑，带动殖利率向下。 至于10年公债104/12R增额券殖利率今日仅小扬升，成交很清淡。他们表示，10年券是 目前殖利率曲线中最不稳定的一段，冷券市场的卖压一直存在，很可能是因为银行抛10年券 、接更长期的公债，以寻求更高的收益率所致。市场对此期券看法较五年短券来得保守观望 。 美国公债收益率上周五跳涨，指标10年期美债收益率涨至两周高位，此前中国在不到一 年内第六次降息，此举并扶助燃点全球股市上涨。 他们预估，下周五年公债104/13的区间料在0.76-0.79%，10年104/12R期的利率则先看 在1.17-1.20%的区间。(完) 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +1.39 0.7725% 0.7610-0.7725% 37.00 本周国际重要经济数据和事件有： 10/26(一) ：美国9月新屋销售年率；德国10月IFO企业景气判断指数和现况指数；新西 兰9月进出口和贸易收支；欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在比利时金融论坛就“创新的挑 战”发表讲话；中共十八届五中全会10月26日召开(至29日)主要议程是第十三个五年规划； 10/27(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议 息会议；美国9月耐久财订单；美国10月Markit综合和服务业PMI初值；欧元区9月M3货供额 年率；英国第三季国内生産总值(GDP)初值；瑞典央行举行货币政策会议(至周三)；加拿大 央行副总裁连恩将发表演说； 10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值 ；新西兰央行利率决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决 议并将公布货币政策报告；澳洲第三季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值； 10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1 0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者 信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所 有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在 该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这 是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管 ：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说； 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、 核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率 决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办 活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8250 10 104/12 1.1830 5 104/13 0.7725 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)