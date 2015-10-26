香港经济：过去五年驻港内地公司及金融企业增36%，香港跳板角色日趋重要

路透香港10月26日 - 香港投资推广署及政府统计处周一发表的调查显示，过去五年驻港的内地公司与从事金融及银行业的公司数目，分别各自累计上升36%，显示香港作为中国内地企业＂走出去＂主要跳板的独特角色日趋重要。

该两类公司2011年的数目分别为805间及1,059间。

＂这不但再次肯定香港作为中国内地企业‘走出去’主要跳板的独特角色日趋重要，同时亦突显香港作为全球国际金融枢纽的重要地位。＂投资推广署署长贾沛年表示。

他指出，随着中国内地的经济和金融市场继续开放，加上在＂一带一路＂的政策推动下，香港将继续发挥＂超级联系人＂的角色，协助国家推行经济改革，亦能为海外投资者带来在不同范畴的新机遇。

该项＂代表香港境外母公司的驻港公司按年统计调查＂结果显示，母公司在海外及中国内地的驻港公司数目达7,904间，按年上升4.2%，是历来最高。该7,904间公司包括1,401间地区总部、2,397间地区办事处及4,106间当地办事处；其中地区总部及当地办事处的数目均为新高。

以就业而言，该7,904间公司的总就业人数约42.2万人，按年上升4.3%，数字亦是历来最高。 按母公司所在的国家／地区分析，美国居榜首，共有1,368间公司，日本居第二位，共有1,358间，第三、第四及第五位分别为中国内地（1,091间）、英国（631间）及台湾（413间）。在名列首10个国家／地区中，以中国内地的增长最强劲，较去年上升14%。

按行业分类，综观首三位的行业，金融及银行业有较显着的增幅，比去年增加9.8%。