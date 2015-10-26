《路透晚报》--10月26日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收于两个月高点受中国双降提振，日立和Panasonic飙升

日股周一升至两个月新高，中国降息提振了市场风险偏好，而权重股日立和Panasonic则在强劲业绩预期推动下大涨。日经指数收涨0.7%至18,947.12点，为8月28日以来最高收位。东证股价指数收盘涨0.7%至1,558.99点；JPX-日经400指数也上涨0.7%至13,979.88点。

--中国股市：沪综指小幅收升至逾两个月新高，双降利好顶住获利抛压

中国股市沪综指收市小涨，创下逾两个月收盘新高。分析师指出，尽管中国稍早降息及降准，但市场对于双降早有预期，因此今日反响并不强烈，反而有一些获利盘和套牢盘趁机出货，大盘走势较温和，午后一度下跌，尾市大盘才出现回升，最终以红盘告收。沪综指收报3,429.581点，涨17.147点或0.50%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；今日成交4,531亿元人民币，上个交易日为4,243亿元。

--香港股市：恒指收低，上周五中国央行降息和降准

香港股市收低。此前，中国央行在上周五晚间宣布降息及降准。恒生指数下滑0.2%至23,116.25点，恒生国企指数微升0.1%至10,747.68点。恒生指数成分股的总成交量为15亿股。

--汇市：美元小跌，但风险偏好升温令跌幅受抑

美元周一下滑，在兑一篮子货币录得两周半高位后稍事休整，不过中国降息后市场风险偏好的升温限制了美元的跌势。0812GMT时，美元指数下滑0.36%至96.766，周五触及8月12日以来高位97.201。美元兑日圆下跌0.47%至120.88日圆，此前触及两个月高位121.60。欧元兑美元涨0.34%至1.1051美元，此前跌至8月11日来低位1.0989。

--欧元债市：意大利、西班牙公债收益率下滑，南欧料受益于扩大QE

意大利及西班牙公债收益率(殖利率)降至六个月低点附近，因预期欧洲信用评级较低国家将成为欧洲央行扩大宽松措施主要受惠者。反之，德国公债收益率盘旋在略高于0.5%处，过去几个月来一直苦于无法突破该关卡，因投资人还在为5月一波抛盘所造成的重大资本损失疗伤止痛。意大利和西班牙10年期公债收益率跌3个基点，分别降至1.48%和1.61%，均接近5月初以来最低位。德国10年期公债收益率下滑1个基点，至0.50%，上周五曾短暂跌破该水准。

--国际油市：油价仍低档徘徊，因预计年底前需求依然低迷

原油价格周一维持疲势，因需求前景放缓意味供应过剩情况将再持续好几个月，促使投机客削减看涨油价的押注。0557 GMT，美国近月原油期货微涨0.09美元，报每桶44.69美元，但较10月高点下跌逾12%。布兰特原油微涨0.08美元，报48.07美元，较本月高点下跌逾10%。

--全球金市：金价走势艰难，受美元走强及美联储升息担忧拖累

金价在连跌三日后周一持稳，但仍在近两周最低点附近徘徊，受美元走强及围绕美联储可能年内升息的担忧拖累。全球股市反弹也抑制了黄金买兴，今年围绕美联储加息时点的不确定性一直都在压抑黄金买兴。0855 GMT，现货金基本持平于每盎司1,165.16美元。上周五曾跌至1,158.77美元，为10月13日以来最低，而当日稍早时曾受中国央行宣布降息影响一度上涨1%，这是中国在不到一年内第六次降息。

--金属期市：伦铜小幅上涨，受中国降息激励

伦敦金属交易所(LME)期铜价格周一小涨，此前中国降息以提振经济。0856 GMT，三个月期铜涨0.28%至每吨5,190.50美元，上周则跌2%，创下一个月来最大单周跌幅，市场虽然自5,000美元之下的六年低点反弹，却难以站稳脚跟。沪铜跌1.1%至每吨39,060元(6,152美元)。