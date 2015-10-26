更新版 1-日本新股：日本邮政IPO招股价定于区间高端，集资57亿美元

(新增细节)

* IPO招股价定于每股1,400日圆，指导价区间1,100-1,400日圆

* 政府释出日本邮政约10%股权

* 日本邮政银行及日本邮政保险IPO招股价亦定于区间高端

路透东京10月26日 - 日本邮政 将首次公开发行(IPO)招股价设在指导价区间的高端，与先前旗下日本邮政银行和日本邮政保险IPO股价设定模式相一致，反映出散户投资者对日本30年来最大一次国有事业民营化的热烈需求。

在周一的一项监管公告文件中，日本邮政将IPO价格设定在每股1,400日圆，为簿记建档区间1,100-1,400日圆区间的高端，总筹资6,930亿日圆(57亿美元)。

该公司未透露认购方面的细节情况。按照该价格计算，日本邮政总价值达6.3万亿日圆，日本邮政这次的释股比例仅略高于10%。

三家公司IPO的主要对象是国内散户投资者，这一系列IPO案是首相安倍晋三寻求释放家庭储蓄的关键一环，旨在引导这些沉淀在银行中的大规模储蓄进入国内股市投资，提振东京证券交易所的流动性。

日本政府将通过日本邮政集团的三宗IPO筹集1.4万亿日圆资金，所筹资金将用于2011年3月11日大地震后的灾后重建。日本邮政银行 和日本邮政保险 上周的IPO也都将招股价设定在相应指导区间的上端。