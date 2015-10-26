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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 16:40 BJT

台湾汇市：台币创近两周低位，因中国双降令亚币走贬

* 中国双降，台币随亚币走弱
    * 出口商抛汇与外资汇入支撑台币
    * 明日实质交易区间暂看32.300-32.500

    路透台北10月26日 - 台币兑美元 周一收贬1.95角，创近两周低位，实质汇价
亦走贬。交易员指出，因中国降息降准措施推动美元全线走强，台币跟随韩元、人民币的弱
势走势；不过出口商与外资卖汇，对台币形成支撑。
    
    他们表示，本周美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将举行议息会议，此前市场
观望气氛偏浓。不过在人行降息以及欧洲央行暗示12月放松政策后，一般预料美联储本次将
以静制动，但仍需留意会议的相关评论。
    
    〞这次的评论蛮重要的，因为若12月要升息，这次应该会透露些什么。〞一位外商银行
交易主管说。
    
    但他认为，若是会后声明内容平淡，美元料因12月升息无望的预期而回落。
    
    另一本地银行交易主管称，今日台币走势稍强于韩元，主要是除了月底出口商例行抛汇
外，外资也偏向汇入所带动。
    
    外商银行交易主管则指出，今日外资进出皆有，虽然外资在台股现货买超112.76亿台币
，但并非一面倒地汇入，且这些资金都以短线操作为主。午后美元弱至32.400以下时，有见
到本地银行的美元买盘承接。
    
    台币兑美元今日收低1.95角报32.708，前低为14日的32.742。   
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度略
扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.350/32.370，上日收在32.440。 
    
    今日台币实质交易区间在32.395-32.464；上日交易区间在32.300-32.424。交易员预估
，明日台币实质交易区间暂看在32.300-32.500。
    
    多数新兴亚洲货币周一下滑，中国降息加深了投资者对全球经济增长以及美国与其他国
家政策分化的担忧。 韩元兑美元  当地收盘报1,133.8，上周
五收盘报 1,124.7。   
    
    台湾股市周一第二日收高，并续创三个月高位。台湾证券交易所周一资料显示，外资及
陆资在台股买超112.76亿台币，连八个交易日买超共计545.81亿台币。 
    
    本周国际重要经济数据和事件：    
    
    10/26(一) ：美国9月新屋销售年率；德国10月IFO企业景气判断指数和现况指数；欧洲
央行(ECB)执委会成员莫尔许在比利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话；
    
    10/27(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议
息会议；美国9月耐久财订单；美国10月Markit综合和服务业PMI初值；欧元区9月M3货供额
年率；英国第三季国内生産总值(GDP)初值；瑞典央行举行货币政策会议(至周三)；加拿大
央行副总裁连恩将发表演说；

    10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值
；新西兰央行利率决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决
议并将公布货币政策报告；澳洲第三季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值；
    
    10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1
0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者
信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所
有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在
该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这
是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管
：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说；
    
    10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、
核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率
决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办
活动上的讨论会；
    
    11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。
 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      32.708      32.513   32.394-32.810  32.675     7.05    7.57
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.710      32.512   32.397-32.710  32.676     4.20   4.505
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.020/-0.010         -0.015/0.000  
 美元/台币六个月期            -0.045/-0.025         -0.035/-0.010
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 董永年; 审校 黄凯)

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