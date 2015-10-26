台湾汇市：台币创近两周低位，因中国双降令亚币走贬

* 中国双降，台币随亚币走弱 * 出口商抛汇与外资汇入支撑台币 * 明日实质交易区间暂看32.300-32.500 路透台北10月26日 - 台币兑美元 周一收贬1.95角，创近两周低位，实质汇价 亦走贬。交易员指出，因中国降息降准措施推动美元全线走强，台币跟随韩元、人民币的弱 势走势；不过出口商与外资卖汇，对台币形成支撑。 他们表示，本周美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将举行议息会议，此前市场 观望气氛偏浓。不过在人行降息以及欧洲央行暗示12月放松政策后，一般预料美联储本次将 以静制动，但仍需留意会议的相关评论。 〞这次的评论蛮重要的，因为若12月要升息，这次应该会透露些什么。〞一位外商银行 交易主管说。 但他认为，若是会后声明内容平淡，美元料因12月升息无望的预期而回落。 另一本地银行交易主管称，今日台币走势稍强于韩元，主要是除了月底出口商例行抛汇 外，外资也偏向汇入所带动。 外商银行交易主管则指出，今日外资进出皆有，虽然外资在台股现货买超112.76亿台币 ，但并非一面倒地汇入，且这些资金都以短线操作为主。午后美元弱至32.400以下时，有见 到本地银行的美元买盘承接。 台币兑美元今日收低1.95角报32.708，前低为14日的32.742。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度略 扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.350/32.370，上日收在32.440。 今日台币实质交易区间在32.395-32.464；上日交易区间在32.300-32.424。交易员预估 ，明日台币实质交易区间暂看在32.300-32.500。 多数新兴亚洲货币周一下滑，中国降息加深了投资者对全球经济增长以及美国与其他国 家政策分化的担忧。 韩元兑美元 当地收盘报1,133.8，上周 五收盘报 1,124.7。 台湾股市周一第二日收高，并续创三个月高位。台湾证券交易所周一资料显示，外资及 陆资在台股买超112.76亿台币，连八个交易日买超共计545.81亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 10/26(一) ：美国9月新屋销售年率；德国10月IFO企业景气判断指数和现况指数；欧洲 央行(ECB)执委会成员莫尔许在比利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话； 10/27(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议 息会议；美国9月耐久财订单；美国10月Markit综合和服务业PMI初值；欧元区9月M3货供额 年率；英国第三季国内生産总值(GDP)初值；瑞典央行举行货币政策会议(至周三)；加拿大 央行副总裁连恩将发表演说； 10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值 ；新西兰央行利率决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决 议并将公布货币政策报告；澳洲第三季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值； 10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1 0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者 信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所 有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在 该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这 是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管 ：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说； 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、 核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率 决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办 活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.708 32.513 32.394-32.810 32.675 7.05 7.57 司 元太外汇经纪公 32.710 32.512 32.397-32.710 32.676 4.20 4.505 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.045/-0.025 -0.035/-0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 黄凯)