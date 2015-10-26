更新版 1-中国汇市：双降冲击有限人民币小幅收跌，央行续维稳双向波动料延续

* 人民币收盘小跌，中间价走升 * 中国双降对汇市影响甚微 * 在岸与离岸价差约400点，为套利提供空间 * 五中全会开幕和央行干预限制市场跌势 (新增评论和收盘报价) 路透北京10月26日 - 中国上周五降息和降准之后，人民币兑美元即期 周一 小幅收跌，交投情绪偏冷静。交易员指出，日内市场交投相对平稳，对“双降”的做空情绪 遭遇中共十八届五中全会今日开幕对冲，另外市场对人民币纳入特别提款权（SDR）存乐观 预期，均助力汇价平稳。 交易员指出，双降令市场看贬人民币情绪持续，但央行入市干预以及五中全会开幕限制 了人民币跌势，离岸市场亦有所回升，但在岸和离岸CNH 价差仍在400点左右，为套 利活动提供空间。短期人民币料仍延续区间双向波动。 招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，双降利空人民币汇率，人民币未来贬值 压力依然较大，预计短期央行仍可能会积极维稳，汇率较大概率维持双向波动，但中长期而 言，只要宏观经济不企稳，则人民币贬值的压力就很难消失。 中国央行上周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款 准备金率0.5个百分点。这是继8月25日之后央行又一次双降。央行同时并放开存款利率上限 。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。 “整体市场上没有做空cny的情绪，而且加上央妈会持续干预，...（做空）情绪就没起 来。”一外资行交易员指出。 另一家股份行交易员指出，考虑到五中全会以及SDR评估等因素，最近汇市走势料趋于 平稳，应该在6.35上下震荡。 今日开幕的中共十八届五中全会将讨论和制定中国第十三个五年规划，预计继续深化改 革和坚持经济结构调整仍是主基调。至于重要的经济增长目标，结合目前各种迹象分析，平 均增速或将设定为6.5%左右，较十二五的7%略有下调。 全球汇市方面，美元周一下滑，在兑一篮子货币录得两周半高位后稍事休整，不过中国 降息后市场风险偏好的升温限制了美元的跌势。 中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3510。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3529 6.35 -0.05% 中间价 6.3549 6.3595 0.07% 成交额 200.44亿美元 232亿美元 日内波动幅度(pips) 98 日高6.3482 日低6.358 今年以来升贬幅度 -2.34% 2005年汇改以来升贬幅度 30.28% 1年期美元/人民币掉期 +1,110 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3927 6.395 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.5335 6.528 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 黄凯)