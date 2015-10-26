金属期市：伦铜小幅上涨，受中国降息激励

“我们将此举视为(经济的)一大利好。”

0719 GMT，三个月期铜 涨0.2%至每吨5,184.50美元，上周则跌2%，创下一个月来最大单周跌幅，市场虽然自5,000美元之下的六年低点反弹，却难以站稳脚跟。

沪铜 跌1.1%至每吨39,060元(6,152美元)。

交易商对中国降息看法不一。

坏账增加正在侵蚀中国银行业的缓冲资本，迫使他们求助于投资者来筹集资金，尽管去年融资规模已创纪录。

欧洲央行暗示可能出台更多刺激措施，这可能让本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)向外界传递何时升息的信息时面对复杂情况。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示，对冲基金和资产管理公司减持铜净多仓。

周一召开的中国十八届五中全会为重要事件，该会议将侧重于金融改革以及如何将经济增长维持在约7%的水平，同时还将制定未来五年的经济社会目标。(完)

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