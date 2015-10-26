中国基金：华夏基金推出在港上市的首只追踪香港中小盘股的ETF

路透北京10月26日 - 中国大型基金公司华夏基金香港子公司周一推出在港上市的首只追踪香港中小盘股的ETF—华夏恒生小型股指数ETF，该ETF通过挂钩一篮子多元化股票，布局香港小型股。目前香港上市的港股ETF多为大中盘股指数产品，该产品将成为港交所上市的首只香港小型股ETF产品。

新闻稿称，该ETF追踪恒生香港小型股指数 ，其中包含市值低于恒生综合指数市值的第九十五百分位的小型股证券。

华夏基金（香港）行政总裁张霄岭认为，香港小型股由于缺乏卖方研究，流动性和市值亦存在限制，因此在由机构投资者主导的香港或许一直处于低估水平。随着内地资本市场逐渐开放，市场预期香港和内地上市的股票估价差距未来可能会收窄，香港小型股价因而具备估值上升的潜力。