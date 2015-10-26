瑞士金融：瑞银和瑞信若规模扩大，将面临更高资本要求--金融时报

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透苏黎世10月26日 - 瑞士金融市场监管局(FINMA)告诉金融时报，如果瑞士两家最大银行--瑞士银行 及瑞士信贷 规模明显增大，将进一步提高针对这两家银行的资本要求。
“如果其规模还将扩大，则资本要求也会逐渐提高，”金融时报周一刊出的专访中引述瑞士金融市场监管局负责人Mark Branson称，“一旦突破特定门槛，你就进到下一区间。”
瑞士上周对瑞银及瑞信提出严格的新资本要求，以防止经济受到大型银行倒闭的冲击。
瑞士政府称，从2019年年底开始，这两家银行的杠杆比率至少要达到5%，其中高质量的普通股一级资本不得低于3.5%。
两家银行都表示，将在该法令生效时达到瑞士资本新规的要求。
但金融时报援引Branson的话暗示，这两家银行离新要求尚有一段距离，两家银行当前的预计规模在另一规模区间的中间位置。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
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