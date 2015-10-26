更新版-《路透晚报》--10月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《财经洞察》中国将弃守7%，十三五经济增长目标有望下调至6.5%

今日开幕的中共十八届五中全会将讨论和制定中国第十三个五年规划，预计继续深化改革和坚持经济结构调整仍是主基调。至于重要的经济增长目标，结合目前各种迹象分析，平均增速或将设定为6.5%左右，较十二五的7%略有下调。针对上周公布的中国三季度实现6.9%经济增长，李克强总理近日在中央党校讲话时表示，“我们从来没有说过要死守某个点，而是要让中国经济保持在合理区间。”

--《市场洞察》流动性收缩，中国央行利率新基准待明

中国央行在降息降准并取消存款利率上限后，利率市场化在中国金融市场正式进入新阶段，自此中国的政策利率体系重心将逐渐从信贷市场转移到货币市场，并通过货币市场利率影响债券市场和信贷市场，货币政策价格型调控获得重大进展。

--中国央行：此次降息降准都是很传统的、常规的货币政策措施，并不是QE

中国央行周一表示，此次降息降准显然都是很传统的、常规的货币政策措施，并不是QE。中国尚未面临“零利率”的约束，名义利率水平仍在“零”之上，此外存款准备金率也相对较高。中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行上周五一年来第六次降息，同时降准、定向降准，并放开存款利率浮动上限，为金融危机以来威力最大宽货币举措。

--中国金融：货币条件中性仍偏宽松，高度关注流动性冲击--央行研究局局长

中国人民银行研究局局长陆磊周一表示，目前总的货币条件“中性适度”偏宽松，未来一段时间宏观调控包括货币当局都必须高度关注流动性冲击。此前他表示，经济金融周期性因素决定了以双降为主要手段的逆周期调控。

--中国经济：不存在失速风险，实现全年经济发展主要目标有保证--专家

中国国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成称，三季度经济数据出现一定波动，并不意味着经济出现了趋势性下滑，中国不存在失速风险，实现全年经济发展主要目标有保证。

--全球贸易：中国应适时选择加入TPP，最大限度降低加入付出的代价--报载

中国官方媒体《学习时报》周一撰文指出，中国应持续紧密关注《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），根据国内改革进展，适时选择加入，最大限度降低为加入付出的代价。

【金融】

--《焦点》坏账侵蚀缓冲资本，中国银行业寻求新融资

坏账增加正在侵蚀中国银行业的缓冲资本，迫使他们求助于投资者，在去年融资规模已创纪录的情况下仍要筹集新资金。商业银行发行昂贵的优先股以及可转换和无到期日债券，以充实资本基础。2014年各银行就为了达到新的监管要求而纷纷发股发债。但据中国银行业监管部门，2015年上半年坏账增加了30%，人们愈发怀疑有些银行是否能抵御住经济放缓的影响。

--中国金融：存贷款利率将更多追随银行间市场，后者成央行调控主场--专家 驻国际货币基金组织（IMF）中国执行董事、前央行金融研究所所长金中夏认为，今后中国存贷款利率可能更多地跟着银行间市场走，那里将成为央行调控市场利率的主场。央行将通过公开市场操作直接作用于回购利率，然后通过Shibor和国债收益率曲线间接传导到其他市场利率。

--中国金融：当前国际国内形势下需高度关注金融部门风险--央行副行长 中国央行副行长潘功胜指出，过去六年来中国金融业稳定健康发展的基础得到进一步夯实，但在当前的国际国内经济形势下，金融部门的风险需要高度关注。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》双降兑现延续市场热度，明逆回购利率降幅受瞩目

中国央行时隔两个月后再度同时祭出降准降息，预期中“双降”兑现令银行间债市的火热人气得以延续，周一现券收益率明显下行，长端10年国开债下滑达5-6个基点（bp），IRS跌幅更为明显，约10个bp；不过国债期货在获利回吐压力下走势较为震荡，成交也再创新高。

--《中国新债预测》国开行五期债定位料低于二级，资金无忧需求将维持暖势

中国国家开发银行周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，资金总体宽松的局面下再加上“双降”效应，明日国开债需求料继续向好，除10年期品种由于招标量较多定位或仅略低于二级市场水准外，其余期限定位料明显低于二级，预测均值分别落在2.55%、3.08%、3.26%、3.50%和3.46%。

--新债招标：四川省三至10年四期专项地方债利率均较下限高30个bp--业内人士

业内人士周一透露， 中国四川省下午招标的三年、五年、七年和10年四期专项地方债，中标利率分别为3.09% %、3.21%、3.38%和3.37%，均较投标下限上浮30个基点。四期债对应投标倍数1.31倍、1.49倍、1.42倍和1.35倍。

【外汇】

--《焦点》IMF报告料显示人民币倾向满足“入篮”条件--消息人士

了解情况的人士周日表示，国际货币基金组织(IMF)的工作人员料将为把人民币纳入该组织的指标货币篮子亮起绿灯，从而为决策者做出肯定的决定打下基础。IMF执行董事会定于11月决定是否给予人民币与美元、日圆、欧元和英镑的同等待遇，而一个关键因素将是由IMF工作人员根据一个技术标准检查清单，评估人民币的表现。

--中国汇市：双降冲击有限人民币小幅收跌，央行续维稳双向波动料延续

中国上周五降息和降准之后，人民币兑美元即期 周一小幅收跌，交投情绪偏冷静。交易员指出，日内市场交投相对平稳，对“双降”的做空情绪遭遇中共十八届五中全会今日开幕对冲，另外市场对人民币纳入特别提款权（SDR）存乐观预期，均助力汇价平稳。

--离岸人民币:点心债价格受中国降息激励小涨，惟须关注人民币走势

中国央行周末再度双降虽令离岸人民币偏弱，但周一离岸债券市场未受影响，价格小幅上扬。市场人士认为，宽松货币对债市有利，只要人行汇率政策持稳，离岸人民币债市有望维持温和偏多气氛。

--中国金融：8月CRI指数创新高，主因货物出口人民币使用比例劲升--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行最新发布跨境人民币指数（CRI）显示，今年8月中国银行CRI指数为321点，较上月劲升42个点，创出记录新高，也是首次突破300点整数；人民币在货物出口中的使用比例大幅上升，成为本月指数上涨明显的主要原因。

【证券/行业】

--《综述》“双降”后中国金融市场反应温和，资产荒料巩固大盘缓升格局

中国最新的降息降准如预期般出台，国内金融市场反应温和：股市成功化解获利盘和套利盘的压力后小幅收高，整体信号偏强；债市热度延续，收益率明显下滑，而央行汇市维稳令人民币跌势有限。

--中国基金：三季度基金资管规模小增至32.69万亿，天弘续占公募规模鳌头

中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至9月末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约32.69万亿元人民币，较二季末小增不足一成；公募基金规模方面，天弘基金以6,446亿元继续领占鳌头。

--美国个股：阿里巴巴第二季财报恐令中国消费者支出前景蒙阴