日本个股：夏普发出上半财年亏损预警，显示器业务面临价格压力

该公司预估上半年度营业亏损260亿日圆(2.15亿美元)，先前预估为营业利润100亿日圆。夏普将于周五公布上半年度财报。

夏普曾经是苹果 最大的显示面板供应商之一，但之后LG显示器 等公司取代其地位。评论家指出，该公司在过去10年产能有过度投资之嫌。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)