日本个股：夏普发出上半财年亏损预警，显示器业务面临价格压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月26日 - 日本夏普 警告称，上半财年料录得营业亏损，因智能手机显示面板业务面临的价格压力加剧。
该公司预估上半年度营业亏损260亿日圆(2.15亿美元)，先前预估为营业利润100亿日圆。夏普将于周五公布上半年度财报。
夏普同时调降全年营业利润预估，由原先预估的800亿日圆调降为100亿。
夏普曾经是苹果 最大的显示面板供应商之一，但之后LG显示器 等公司取代其地位。评论家指出，该公司在过去10年产能有过度投资之嫌。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”