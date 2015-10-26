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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 16:25 BJT

日本个股：夏普发出上半财年亏损预警，显示器业务面临价格压力

路透东京10月26日 - 日本夏普 警告称，上半财年料录得营业亏损，因智能手机显示面板业务面临的价格压力加剧。

该公司预估上半年度营业亏损260亿日圆(2.15亿美元)，先前预估为营业利润100亿日圆。夏普将于周五公布上半年度财报。

夏普同时调降全年营业利润预估，由原先预估的800亿日圆调降为100亿。

夏普曾经是苹果 最大的显示面板供应商之一，但之后LG显示器 等公司取代其地位。评论家指出，该公司在过去10年产能有过度投资之嫌。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)

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