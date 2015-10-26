重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位料低于二级，资金无忧需求将维持暖势

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1年25亿，可追加15亿；3年10亿，可追加10亿；5/7年40亿元；10年100亿

* 招标时间: 1/3/5年：10月27日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间：2.50%-2.61%；3.02%-3.15%；3.23%-3.30%；3.47%-3.53%；3.42%-3.55%

* 预测均值: 2.55%；3.08%；3.26%；3.50%；3.46%

路透北京10月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，资金总体宽松的局面下再加上“双降”效应，明日国开债需求料继续向好，除10年期品种由于招标量较多定位或仅略低于二级市场水准外，其余期限定位料明显低于二级，预测均值分别落在2.55%、3.08%、3.26%、3.50%和3.46%。

“1至7Y发的量都不大，10年这次100亿，可能（对结果）有点影响。”北京一银行交易员说，“现在看一些对债项要求严格的机构都是一门心思加杠杆了，不然收益上不去。所以配置需求还是非常大的。”

中国央行周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。

北京一券商交易员亦称，明日总体需求应该会延续近期暖势，“没东西投了呀，大家的钱干嘛？”

中国农业发展银行下午招标的一年期固息增发债，中标收益率为2.5513%，同时招标的五年和10年增发债，收益率分别为3.2867%和3.5645%，三期债投标倍数依次为2.86倍、3.73倍和3.57倍。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.6549%、3.1455%、3.3732%、3.5788%和3.4905%。

明日招标五期债中，一年及三年期为该行今年第22期和23期新发债，其余期限分别为20期 、21期和18期 的增发债，票面利率依次是3.46%、3.59%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第22、23期新发债和第20、21、18期增发债

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发行上限 1年：25亿元；3年：30亿元

5/7年：各40亿元；10年：100亿元

追加发行上限 1年：15亿元；3年：10亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：10月27日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 1/3年：单一利率（荷兰式）；5/7/10年：单一价格(荷兰式)

缴款日 1/3年：11/4；5/7/10年：10/29

起息日 1年/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10

分销期 1/3年：10/28-11/4；5/7/10年：10/28-10/29

上市日 1年/3年：11/6；5/7/10年：11/2

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%