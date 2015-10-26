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市场报道 | 2015年 10月 26日 星期一 16:36 BJT

《汇市简讯》英镑/美元有进一步下跌之虞

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* 上周未能持续突破云区，慢性随机指标偏空持续压抑盘势

* 海外市场续跌至波段新低，目前在21日均线1.5306获得支撑

* 回升走势在一目均衡基准线1.5338受阻

* 卖盘下移至一目均衡转换线1.5380，看来可能下探1.5107的双重底

* 技术图表：link.reuters.com/pes85w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 白云)

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