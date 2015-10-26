《汇市简讯》英镑/美元有进一步下跌之虞

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 上周未能持续突破云区，慢性随机指标偏空持续压抑盘势
* 海外市场续跌至波段新低，目前在21日均线1.5306获得支撑
* 回升走势在一目均衡基准线1.5338受阻
* 卖盘下移至一目均衡转换线1.5380，看来可能下探1.5107的双重底
* 技术图表：link.reuters.com/pes85w
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。