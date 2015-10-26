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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 16:40 BJT

《汇市简讯》持仓数据显示，美元/日圆创2012年10月以来最中性仓位

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* 美元/日圆现汇在费波纳奇回撤位121.79日圆之前摇摆不定，但云区下方提供支撑

* 随着东京时段买单退去，美元/日圆跌破121

* 截止上周二当周，日圆净空仓仅为3,639口

* IMM净仓位数据暗示美元/日圆仓位是2012年10月以来最为中性

* 图表：link.reuters.com/qes85w (完)

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