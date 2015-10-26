中国新债：广东下周一将招标发行总额158.39亿元一般地方债

路透上海10月26日 - 中国广东省财政厅周一公告，将于下周一(11月2日)招标发行总额158.392亿元人民币一般地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。

上述一般地方债为广东今年第四批一般债，全部为置换债券；除三年期计划发行规模为15.892亿元外，五、七、10年计划发行规模均为47.5亿元。

该期债招标时间为11月2日上午9:20-10:00，自11月3日起发行并计息，11月5日发行结束。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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