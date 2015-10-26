国际油市：阿联酋石油部长预计2016年油价将向上修正

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透阿布扎比10月26日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周一表示，预计明年油价将向上修正。
“我们预计2016年会向上修正，”马兹鲁伊在阿布扎比参加国际企业会议期间对记者表示。
他强调，阿联酋不会试图强行让市场修正，但需求反弹速度快于预期等市场基本面因素表明会出现修正。
“至于OPEC，我们一致认为，我们要走向市场化价格机制，这样供需状况会决定合理的价格，”他说。
“我们不会干预这一机制。思考一下就会发现，当前一些产品市场的下滑告诉我们，目前的价格长期来看不合理--我们需要看到价格进一步向上修正。”
他补充称，“是80美元还是70美元(每桶)合适，市场会决定，因为我们有不同的产出来源。”
在被问及国际解除对伊朗制裁后，该国增产可能性时，马兹鲁伊表示，“伊朗是OPEC成员国，我们认为每个国家都有生产的权利，但我们希望作为OPEC成员国，我们仍保持统一的立场，做出整体决定，我们希望成员国遵守OPEC产出上限，因为这会支持价格达到均衡。”(完) (编译 李爽 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”