国际油市：阿联酋石油部长预计2016年油价将向上修正

路透阿布扎比10月26日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周一表示，预计明年油价将向上修正。

“我们预计2016年会向上修正，”马兹鲁伊在阿布扎比参加国际企业会议期间对记者表示。

他强调，阿联酋不会试图强行让市场修正，但需求反弹速度快于预期等市场基本面因素表明会出现修正。

“至于OPEC，我们一致认为，我们要走向市场化价格机制，这样供需状况会决定合理的价格，”他说。

“我们不会干预这一机制。思考一下就会发现，当前一些产品市场的下滑告诉我们，目前的价格长期来看不合理--我们需要看到价格进一步向上修正。”

他补充称，“是80美元还是70美元(每桶)合适，市场会决定，因为我们有不同的产出来源。”