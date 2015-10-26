英国个股：安本资产管理公司否认其正在寻求买家

路透伦敦10月26日 - 安本资产管理公司 已否认媒体有关其寻找买家的猜测。该公司目前正寻求扭转股价持续下跌的势头，并留住因近来亚洲股市动荡而受到惊吓的客户。

英国金融时报称，为了止住资金赎回势头，并防止因担心公司表现可能影响到自身奖金的重要员工离开，安本的执行长Martin Gilbert已开始与潜在买家接洽。

“在Gilbert经营安本的32年间，他从未正式或非正式地就收购事宜与任何人接洽，”安本的发言人在通过电子邮件发送的声明中说。