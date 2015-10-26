版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 17:08 BJT

英国个股：安本资产管理公司否认其正在寻求买家

路透伦敦10月26日 - 安本资产管理公司 已否认媒体有关其寻找买家的猜测。该公司目前正寻求扭转股价持续下跌的势头，并留住因近来亚洲股市动荡而受到惊吓的客户。

英国金融时报称，为了止住资金赎回势头，并防止因担心公司表现可能影响到自身奖金的重要员工离开，安本的执行长Martin Gilbert已开始与潜在买家接洽。

“在Gilbert经营安本的32年间，他从未正式或非正式地就收购事宜与任何人接洽，”安本的发言人在通过电子邮件发送的声明中说。

安本的股价今年已大跌19%。周一0806GMT，其股价上涨5%至每股3.7英镑，一些分析师将此归因于，之前押注安本股价会下跌的空头目前寻求回补空头头寸。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐