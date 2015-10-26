英国个股：安本资产管理公司否认其正在寻求买家

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦10月26日 - 安本资产管理公司 已否认媒体有关其寻找买家的猜测。该公司目前正寻求扭转股价持续下跌的势头，并留住因近来亚洲股市动荡而受到惊吓的客户。
英国金融时报称，为了止住资金赎回势头，并防止因担心公司表现可能影响到自身奖金的重要员工离开，安本的执行长Martin Gilbert已开始与潜在买家接洽。
“在Gilbert经营安本的32年间，他从未正式或非正式地就收购事宜与任何人接洽，”安本的发言人在通过电子邮件发送的声明中说。
安本的股价今年已大跌19%。周一0806GMT，其股价上涨5%至每股3.7英镑，一些分析师将此归因于，之前押注安本股价会下跌的空头目前寻求回补空头头寸。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”