更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，近月合约到期前卖压加大

(更正：因译文有误，倒数第四段应为下跌“1.4日圆”，非“1.4%”)

路透东京10月26日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一下跌，一近月合约到期前市场卖盘加大，抹去了稍早受日股上涨和日圆走弱扶助而录得的涨幅。

3月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低1.2日圆或0.7%，报每公斤164.5日圆。

在上周中国意外宣布降息消息的提振下，今日盘初TOCOM期胶一度升至167.4日圆。

为了刺激经济增长，中国央行上周五在不到一年内第六次降息，同时下调了金融机构存款准备金率。

日股周一升至两个月新高，中国降息提振了市场风险偏好，同时美元兑日圆 触及两个月最高121.60日圆。

“但在尾盘时，交易员纷纷在10月合约到期前展期，这拖累了市场，”Nihon Unicom的总经理Hiroyuki Kikukawa说。

10月合约周一到期价格下跌1.4日圆，报149.7日圆。

“东京股市因中国货币政策而上涨，而非因为经济增长加速。因此中国降息的支撑可能是短暂的，”Kikukawa说。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌195元人民币，收于每吨10,980元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤122.8美分，下跌3.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/汪红英; 审校 蔡美珍/张明钧)