更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，近月合约到期前卖压加大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因译文有误，倒数第四段应为下跌“1.4日圆”，非“1.4%”)
路透东京10月26日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一下跌，一近月合约到期前市场卖盘加大，抹去了稍早受日股上涨和日圆走弱扶助而录得的涨幅。
3月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低1.2日圆或0.7%，报每公斤164.5日圆。
在上周中国意外宣布降息消息的提振下，今日盘初TOCOM期胶一度升至167.4日圆。
为了刺激经济增长，中国央行上周五在不到一年内第六次降息，同时下调了金融机构存款准备金率。
日股周一升至两个月新高，中国降息提振了市场风险偏好，同时美元兑日圆 触及两个月最高121.60日圆。
“但在尾盘时，交易员纷纷在10月合约到期前展期，这拖累了市场，”Nihon Unicom的总经理Hiroyuki Kikukawa说。
10月合约周一到期价格下跌1.4日圆，报149.7日圆。
“东京股市因中国货币政策而上涨，而非因为经济增长加速。因此中国降息的支撑可能是短暂的，”Kikukawa说。
上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌195元人民币，收于每吨10,980元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤122.8美分，下跌3.0美分。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/汪红英; 审校 蔡美珍/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”