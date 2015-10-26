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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 17:34 BJT

香港个股：信义光能拟配售高至10亿港元新股，以支持太阳能发电场建设

路透香港10月26日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国太阳能玻璃生产商--信义光能 寻求配售高至10亿港元新股，以支持太阳能发电场建设。

文件显示，信义光能拟按每股3.22-3.35港元，配售3亿股新股，集资9.66-10.05亿港元，作为太阳能发电场的资本开支以及扩充太阳能玻璃业务。

该股今天收升2.62%，报3.53港元；配售价较此报价折让5.1-8.8%，花旗 负责配售安排。

信义光能目前在中国营运四座总装机容量为320兆瓦发电场，另有六座总装机容量614兆瓦在建及开发中的发电场将于今年底前竣工。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)

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