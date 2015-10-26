香港个股：信义光能拟配售高至10亿港元新股，以支持太阳能发电场建设

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月26日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国太阳能玻璃生产商--信义光能 寻求配售高至10亿港元新股，以支持太阳能发电场建设。
文件显示，信义光能拟按每股3.22-3.35港元，配售3亿股新股，集资9.66-10.05亿港元，作为太阳能发电场的资本开支以及扩充太阳能玻璃业务。
该股今天收升2.62%，报3.53港元；配售价较此报价折让5.1-8.8%，花旗 负责配售安排。
信义光能目前在中国营运四座总装机容量为320兆瓦发电场，另有六座总装机容量614兆瓦在建及开发中的发电场将于今年底前竣工。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”