香港个股：信义光能拟配售高至10亿港元新股，以支持太阳能发电场建设

路透香港10月26日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国太阳能玻璃生产商--信义光能 寻求配售高至10亿港元新股，以支持太阳能发电场建设。

该股今天收升2.62%，报3.53港元；配售价较此报价折让5.1-8.8%，花旗 负责配售安排。

信义光能目前在中国营运四座总装机容量为320兆瓦发电场，另有六座总装机容量614兆瓦在建及开发中的发电场将于今年底前竣工。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)