更新版 1-台湾货币市场：资金充沛短率持稳，跨月资金需求出笼拆借略回温

* 短率大致持稳 * 跨月资金需求出笼 * 短票利率持平 * RP利率大致持稳 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 罗两莎 路透台北10月26日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。多位银行资金调度人员指出，时 值进入10月底，各金融机构开始补基数，及安排跨月的资金，带动拆款需求，今天除到期几 乎全部续做，新增拆入需求亦出笼。 他们并称，因市场资金依旧相当宽松，隔夜拆借利率大致持稳，惟有少数银行微幅拉抬 两至三天的拆借利率。 〞快月底了，今天开始拆一些进来补基数、开始安排跨月资金。〞一位中型公股银行资 调人员说。 一中型民营银行资调人员则指出，今天资金还很多、很容易拿到钱，隔拆利率大致持平 于0.30%，但两到三天拆借利率自上周的0.30%微幅拉升至0.31%。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.301% 0.302% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.395% **短票利率持稳** 短票市场方面，大型票券公司交易员指出，今天市场资金持续宽松，惟发票量仅上周五 的一半左右，利率则维持上周的0.41%水准。 〞市场还是钱多，对卖方(票券公司)还是有利，但利率没有变化。〞一位大型票券公司 主管说。 另一位大型票券公司主管亦称，今天市场钱还是很多，缺口又不大，上午十点左右缺口 即弭平。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.41%，上日亦同；60天期、9 0天期短票利率主要成交在0.42%及0.43%，上日亦处同水准。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 412%，前日在0.414%；上日成交量153.59亿台币，前日115亿台币。 台湾央行周一公布，今日共发行494亿台币定存单；与今日存单到期金额293.50亿台币 相较，存单发行余额增200.5亿。 本周到期央行定存单总额为7,093.8亿台币，余日分别为：周二31亿、周三5,270.5亿、 周四1,236.2亿及周五262.6亿。 拆款中心资料 显示，周超额准备为344亿台币，累积超额准备为6,540亿台币、加 计前期1%的超额准备8,270亿台币。 **RP利率持稳* RP利率方面，证券商交易员表示，今天市场资金仍充沛，惟时值接近月底，利率大致持 稳，不易往下拉。 〞今天利率没有变，快月底了，暂时很再难往下拉了。〞一位大型证券公司交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率与上周五水准一致，主要成交在0.42%；10天期以 上公司债RP主要成交在0.52%；皆与上日相同。 本周的宽松及紧缩因子有：周二UBS AG伦敦分行发行30年期1.5亿美元债券、周三玉山 银行发行30年期0.63亿美元债券和0.43亿美元无到期日美元债券。 票券公司交易员指出，今天虽有104/14期公债交割，金额为300亿台币，但市场似乎未 感受到资金变紧，利率大致持稳。 他们指出，因近日台股持续走涨，资金回流到股市，今天各投信公司纷纷自RP市场抽走 资金。 〞股市上涨，今天投信都回钱，其他法人到期续做，利率没有变动。〞一位大型票券公 司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率持稳；一周公债附买回利率区间落 在0.36%-0.37%，上日亦同；极短天期与一周公司债附买回利率区间落则在0.39-0.41%；上 日亦处此水准。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (记者 罗两莎；; 审校 张喜良)