欧洲汇市：英镑微升，美元普涨后稍事休息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
继上周录得5月以来最大单周涨幅后，美元指数周一小幅下跌，这令英镑受益。英镑兑美元 涨0.3%至1.5348美元，稍早曾跌至10月14日以来最低1.5305。
纽约梅隆银行的外汇策略师Neil Mellor说，美联储和英国央行何时升息不明确，这导致英镑兑美元自夏初以来一直“横盘整理”。
“我们本周将关注美联储，但如果该行再度决定维持利率不变--市场是这么预期的，我认为英镑可能会小幅上升。”
英镑兑欧元 小幅上涨0.1%至0.7184英镑。上周该货币对曾创下7月以来最大单周涨幅。
英国周二将公布第三季经济增长数据，市场将从中寻找有关英国经济情况的最新线索。
“鉴于8月工业生产表现强劲，加上9月零售销售数据远好于预期，我们预计该数据好于预期的可能性要大于低于预期，”IronFX的策略师在研究报告中写道。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 张涛)
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