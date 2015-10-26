马来西亚期市：棕榈油期货下跌逾2%至近一周低点，需求放缓引发忧虑

“虽然中国已调降部分利率，但人们仍不能确信这能否刺激经济。印度也一样，库存依然充盈，由于排灯节需求已过去，也没有其他节日，我们认为需求不会太强劲。”

不过，交易员预计未来几周市场将区间波动，受马币走软、天气不确定和产量下降等支撑。

成交量为38,893口，每口25吨。高于常见的日均成交量35,000口。

虽然马币兑美元 走软，但市场不看好棕榈油出口需求。

船货验证机构Intertek Testing Services周一的数据显示，马来西亚10月1-25日棕榈油出口较上月同期下降9.2%。

路透的大宗商品和能源技术分析师王涛说，棕榈油已跌破每吨2,328马币支撑位，目标位仍为每吨2,293马币。

美国12月豆油合约 亚洲尾盘跌0.7%，大连商交所1月豆油合约 跌1.1%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/汪红英；审校 张涛)