马来西亚期市：棕榈油期货下跌逾2%至近一周低点，需求放缓引发忧虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“虽然中国已调降部分利率，但人们仍不能确信这能否刺激经济。印度也一样，库存依然充盈，由于排灯节需求已过去，也没有其他节日，我们认为需求不会太强劲。”
不过，交易员预计未来几周市场将区间波动，受马币走软、天气不确定和产量下降等支撑。
成交量为38,893口，每口25吨。高于常见的日均成交量35,000口。
虽然马币兑美元 走软，但市场不看好棕榈油出口需求。
船货验证机构Intertek Testing Services周一的数据显示，马来西亚10月1-25日棕榈油出口较上月同期下降9.2%。
路透的大宗商品和能源技术分析师王涛说，棕榈油已跌破每吨2,328马币支撑位，目标位仍为每吨2,293马币。
美国12月豆油合约 亚洲尾盘跌0.7%，大连商交所1月豆油合约 跌1.1%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/汪红英；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”