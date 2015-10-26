东南亚股市：多数收涨，中国降息后全球股市上扬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
印尼股市 涨0.8%至8月10日来最高收位4,691.71点。Bank Central Asia 涨1.3%，受外资引领的买盘提振，该行预计在周三公布季度业绩。
该地区的关键因素已转至东南亚企业的财报上。
新加坡股市 连续第四日上涨，触及近两个半月高点3,083.07点。
据经纪商NRA Capital的报告，受流动性支撑，新加坡指标股指有望反弹至3,160点。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 355.94 2.24 +0.63 -13.35 410.77
新加坡 3083.07 14.61 +0.48 -8.38 3365.15
马来西亚 1706.79 -4.14 -0.24 -3.09 1761.25
泰国 1424.16 8.02 +0.57 -4.91 1497.67
印尼 4691.71 38.57 +0.83 -10.24 5226.95
菲律宾 7324.40 88.02 +1.22 +1.30 7230.57
越南 598.61 -3.13 -0.52 +9.71 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译/审校 张涛/汪红英/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”