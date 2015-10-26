东南亚股市：多数收涨，中国降息后全球股市上扬

印尼股市 涨0.8%至8月10日来最高收位4,691.71点。Bank Central Asia 涨1.3%，受外资引领的买盘提振，该行预计在周三公布季度业绩。

该地区的关键因素已转至东南亚企业的财报上。

新加坡股市 连续第四日上涨，触及近两个半月高点3,083.07点。

据经纪商NRA Capital的报告，受流动性支撑，新加坡指标股指有望反弹至3,160点。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 355.94 2.24 +0.63 -13.35 410.77

新加坡 3083.07 14.61 +0.48 -8.38 3365.15

马来西亚 1706.79 -4.14 -0.24 -3.09 1761.25

泰国 1424.16 8.02 +0.57 -4.91 1497.67

印尼 4691.71 38.57 +0.83 -10.24 5226.95

菲律宾 7324.40 88.02 +1.22 +1.30 7230.57

越南 598.61 -3.13 -0.52 +9.71 545.63

(完)

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