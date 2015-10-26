中港个股：海螺水泥拟收购巢东水泥资产及负债，作价逾11亿元人民币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月26日 - 中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥 周一公布，拟收购巢东水泥 的水泥业务相关资产及负债，收购价款为11.14亿元人民币。
海螺水泥在香港联交所一份声明中称，此举为进一步整合安徽区域市场，完善该公司在华东的市场布局；本次交易对今年度经营业绩不会产生重大影响。
巢东水泥目前拥有3条4,500吨/日新型乾法水泥熟料生产线，配套31兆瓦纯低温余热发电机组以及相关的办公设施等，共计熟料产能为540万吨，水泥产能350万吨。
海螺水泥此前透过收购西部水泥 约17%股份，藉此探索进一步整合陕西省水泥行业的可能性。
该公司的H股今天收升0.82%，报24.6港元；A股则跌0.05%，报18.34元。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”