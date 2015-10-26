国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至一周半高点，但供应仍处于高位

路透新加坡10月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至一周半高点每吨88.78美元，得益于原油价格走软，但需求仍落后于供应。

疲软基本面令韩国石脑油现货价格自上周以来一直处于贴水状态，之前约五周维持升水。

Lotte Chemical买入12月上半月交付的石脑油，成本加运费价(Lotte Chemical)较日本现货报价每吨贴水约2.50-3.00美元。

下月抵达亚洲的西方船货料将达到190万吨，9月和10月均为150万吨。

新加坡现货市场汽油交易依然活跃，有四笔交易达成。

Petronas Trading以每桶60.50美元的价格，从Socar买入95号汽油船货，船期为11月13-17日。Petronas Trading是新加坡现货市场中的不定期买家。

该公司还以每桶61美元的价格，从道达尔买入95号汽油船货，船期为11月10-14日。

马来西亚国家石油公司(Petronas)日加工量为10万桶的原油装置将进行定期维修，但目前仍不清楚Petronas Trading的采购是否与此有关。

中国石油向Phillips 66购买了一批92号汽油船货，船期为11月10-14日，较新加坡报价每桶升水1.40美元。

Phillips 66继续向卢克石油(Lukoil)出售92号汽油，船期为11月12-16日，售价较新加坡报价每桶升水1.40美元。

Socar与BP达成12月上半月/下半月的价差交易，每吨1.00美元。 (完)

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