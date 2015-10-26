南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国数据疲弱拖累美元下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透约翰内斯堡10月26日 - 南非兰特兑美元周一从三周低位反弹，受助于美元下跌，此前美国公布的新屋销售降至近一年低位，逊于预期。
1500 GMT，兰特兑美元 上涨0.23%，报13.6080兰特，周五触及10月6日来最低水准，因当日出炉的美国制造业采购经理人指数(PMI)强劲，市场增加对美国今年升息的押注，提振美元走强。
美元周一回落，因美国新屋销售降幅较预期更深，引发投资者担心美联储经济复苏的力度。为期两日的美联储政策会议即将举行，决策者预料将维持利率不变。
交易商警告，尽管短期风险意愿改善，但无论美联储是否升息，鉴于南非有很多负面因素令投资者担忧，兰特将可能面临压力。(完)
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全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。