纽约期市：ICE原糖迫近八个月高位，阿拉比卡咖啡降至一个月低位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约/伦敦10月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一迫近八个月高位，此前数据显示上周投机者的多头头寸增幅不及预期，而阿拉比卡咖啡期货延续跌势，降至一个月低位，因预报巴西降雨。
ICE可可期货尾盘扩大涨幅，但依然陷在交投区间内。
原糖期货劲升逾2%，成交温和，但未能升穿周五触及的八个月高位14.73美分。
ICE-3月原糖期货 收高0.36美分，或2.5%，报每磅14.64美分。
在截至10月20日当周，投机者在原糖期货和期权的净多头头寸增幅不到9,500口，交易员称这增幅不及预期，这为市场将出现回报空头和更多投资者买盘铺路。
巴西中南部地区降雨，拖慢当地甘蔗压榨进度，增加市场利多人气。
12月白糖期货 收涨8.30美元，或2.2%，报每吨392.20美元。
在咖啡市场，期货在过去八个交易日中有七日下跌，价格降幅达15%，为8月连跌八日来最差表现，市场聚焦在巴西迎来急需的降雨。不过，咖啡价格缩减跌幅，因天气预报一些地区仍需更多的降水。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.15美分，或1%，报每磅1.173美元，此前触及9月24日来最低1.1630美元。
1月罗布斯塔咖啡期货 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,553美元，此前触及四周低点1,543美元。11月/1月合约LRCX5-F6贴水小幅收窄至约29美元，周五贴水31美元，为最宽水平。
纽约12月可可期货 收涨49美元，或1.6%，报每吨3,174美元。伦敦3月可可期货 收涨25英镑，或1.2%，报每吨2,157英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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