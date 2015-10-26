纽约期市：ICE期棉下跌，因预报称本周德州天气乾爽农户可恢复收割

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，延续上周走低的势头，因对最大棉花种植州德州的天气忧虑减弱，预计本周当地天气乾爽，交易商认为农户可恢复棉花收割。
这盖过了对美国棉花种植带其他地区将迎来影响收割的降雨的预期，当地的棉花收割正在推进，使市场的忧虑缓和，商品交易顾问Sterling Terrell说。
ICE-12月期棉 收低0.63美分，或1%，报每磅62.13美分，盘中交易区间在61.91-62.75美分。
投机者在最新一周的净多头头寸增加至38,808口，之前一周为29,726口。
美元指数 下跌0.29%。汤森路透核心商CRB指数 跌0.74%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。