纽约期市：ICE期棉下跌，因预报称本周德州天气乾爽农户可恢复收割

路透10月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，延续上周走低的势头，因对最大棉花种植州德州的天气忧虑减弱，预计本周当地天气乾爽，交易商认为农户可恢复棉花收割。

这盖过了对美国棉花种植带其他地区将迎来影响收割的降雨的预期，当地的棉花收割正在推进，使市场的忧虑缓和，商品交易顾问Sterling Terrell说。

ICE-12月期棉 收低0.63美分，或1%，报每磅62.13美分，盘中交易区间在61.91-62.75美分。

投机者在最新一周的净多头头寸增加至38,808口，之前一周为29,726口。

美元指数 下跌0.29%。汤森路透核心商CRB指数 跌0.74%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)