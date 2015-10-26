美国债市：公债价格上涨，因股市走低重燃公债买需

* 指标美国公债收益率从两周高位回落

* 交易商预计美联储周三宣布升息的机率很低

* 财政部本周将标售五年期和七年期固息公债

路透纽约10月26日 - 美国公债价格周一上涨，指标10年期公债收益率从两周高位回落，因股市下跌和令人失望的美国新屋销售数据重燃对低风险公债的需求。

公债价格升幅受限，因在为期两日的美联储政策会议前，投资者保持谨慎，并出售手中持有的公债，为本周稍后财政部将进行的五年期和七年期公债标售预留空间。

“公债收益率在上周攀升后有所回落，”LPL Financial的固定收益策略师Anthony Valeri说，“股市走低推动公债价格上扬。”

指标10年期公债 价格上涨7/32，收益率报2.058%，较周五尾盘下跌2.5个基点。

10年期公债收益率在周五触及两周高位2.099%，当日全球股市上涨，因中国在不足一年内第六次降息，以遏止该国经济增长进一步放缓。

对全球第二经济体的担忧和对美联储会否在年内升息的预期拖累金融市场在夏季大幅波动，使得美联储决策者在升息问题上犹豫不决。

美联储决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二、三召开会议。

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势显示，交易商预计美联储在周三会议后宣布升息的机率为7%，在12月会议上升息的机率为36%。

“市场恰如其分地消化美联储在年内维持利率不变的可能性，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。

美国商务部周一公布9月新屋销售下降11.5%，巩固了对经济扩张力度可能不足以支持美联储升息的观点。

经济忧虑向股市施压。三大股指脱离盘初触及的低位，Nasdaq指数在午盘返回平盘以上。

在供应方面，财政部将在周三标售350亿美元五年期公债，将在周四标售290亿美元七年期公债，且将在周三标售150亿美元两年期浮动利率债券。

财政部推迟原定在本周进行的两年期固息公债标售，因11月3日是上调举债上限的最后期限，而此次公债标售原定在11月2日结算，如果举债上限未能如期被上调，则政府可能无法借款。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+) 0.637

五年期公债 99-29/32 (+03/32) 1.396

10年期公债 99-16/32 (+08/32) 2.056