韩国数据：10月消费者信心指数升至105，为五个月高位

路透首尔10月27日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国10月消费者信心指数上升至五个月高位，为亚洲第四大经济体持续复苏带来好兆头。

韩国央行在声明中表示，10月消费者信心指数由9月的103升至105，为连续第四个月刷新5月以来的高位，5月也曾触及105。

指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

韩国央行调查还显示，10月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，和上月持平。