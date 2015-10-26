韩国数据：10月消费者信心指数升至105，为五个月高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月27日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国10月消费者信心指数上升至五个月高位，为亚洲第四大经济体持续复苏带来好兆头。
韩国央行在声明中表示，10月消费者信心指数由9月的103升至105，为连续第四个月刷新5月以来的高位，5月也曾触及105。
指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
韩国央行调查还显示，10月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，和上月持平。
韩国央行称这次调查是在10月13-20日访问了国内逾2,000个家庭。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”