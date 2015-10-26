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市场报道 | 2015年 10月 27日 星期二 06:02 BJT

《美国重要政经日程》--10月27日

-- - 商务部公布9月建筑许可年率修正数据

1230 - 商务部公布9月耐久财订单

1400 - 商务部发布第三季美国房屋空置数据

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

2030 - 美国石油协会(API)发布一周全国石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 杜明霞)

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