更正-更新版 1-《全球汇市》美债收益率走低和新屋销售骤降挫伤美元，静待美联储会议

(更正：因中文译文有误，第六段“兑欧元上涨”应改为“欧元上涨”)

* 美元兑主要货币下跌

* 美国新屋销售骤降，令人担心美国经济增长力道

* 市场静待本周美联储政策会议，从中寻找线索

路透纽约10月26日 - 美元兑欧元和其他主要货币周一下跌，因美国公债收益率走低且美国9月新屋销售骤降，令人担忧美国经济的力道。

分析师表示，油价走低和美股小跌也向美元施压，投资者静待本周举行的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议，将从中寻找升息时机的线索。

“我不认为美元已触及历史最好水平，已开始走下坡路，”FX Analytics合作伙伴David Gilmore说，“我认为从现在至年底美元还有很大的上涨空间。”

美元周一下跌，兑欧元回吐部份上周录得的涨幅；此前欧洲央行暗示正考虑推出更多刺激举措，拖累欧元下跌。

美元指数 下跌0.3%，报96.850，上周周线升幅为五个月来最大。美元兑英镑、日圆、澳元和新西兰元均下跌。

美元兑日圆 下滑0.4%，报120.98日圆，欧元 上涨0.3%，报1.1050美元。

市场广泛预期美联储周三结束为期两日会议后将宣布维持近零利率不变。投资者越来越怀疑美联储是否会在年底前升息。

“他们可能会保留12月升息的可能性，但这样做的机率也是微乎其微，”野村证券国际汇市策略师Charles St-Arnaud说。

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势显示，交易商预计美联储在周三会议后宣布升息的机率为7%，在12月会议上升息的机率为34%。

美联储决策者一直担心全球经济不断走弱和相对强劲的美元，将会妨碍美国经济增长。

美国政府周一公布9月新屋销售在连升两个月后下降至近一年低位。美国9月新屋销售较前月骤降11.5%，逊于接受路透调查的分析师的预估。

新屋销售数据令人失望，打压美国公债收益率和美元汇价。

指标10年期美国公债 收益率跌3个基点，报2.055%，上周五触及两周高位。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1056 1.1014 +0.38 -8.61 1.2097

美元/日圆 121.07 121.45 -0.31 +1.16 119.68

欧元/日圆 133.88 133.79 +0.07 -7.52 144.77

美元/瑞郎 0.9835 0.9786 +0.50 -1.07 0.9941

英镑/美元 1.5349 1.5313 +0.24 -1.44 1.5573

美元/加元 1.3150 1.3161 -0.08 +13.19 1.1618

澳元/美元 0.7246 0.7212 +0.47 -11.29 0.8168

欧元/瑞郎 1.0873 1.0779 +0.87 -9.59 1.2026

欧元/英镑 0.7200 0.7190 +0.14 -7.16 0.7755

新西兰元/美元 0.6782 0.6746 +0.53 -13.02 0.7797

美元/挪威克朗 8.3249 8.3788 -0.64 +11.41 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2146 9.2403 -0.28 +1.94 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5053 8.4994 +0.07 +9.11 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4055 9.3685 +0.39 -0.67 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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