《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 76.35 +0.73 +0.97 4612163
京东 26.84 -0.26 -0.96 7499370
新浪 46.99 -0.16 -0.34 399408
搜狐 48.50 +3.15 +6.95 835393
网易 140.87 -0.73 -0.52 665894
百度 166.24 +8.64 +5.48 9110828
台湾
台湾积体电路 22.16 -0.31 -1.38 2944999
联电 1.94 +0.01 +0.52 91154
日月光 6.01 -0.11 -1.80 461296
硅品精密 6.73 -0.23 -3.30 493560
和信超媒体 0.56 -0.01 -1.19 52640
友达 2.96 -0.01 -0.34 272055
中华电信 31.18 +0.06 +0.19 45003
台湾国际航电 35.24 -0.16 -0.45 1014037
香港
中国移动 60.78 -0.51 -0.83 151376
中国联通 12.65 -0.23 -1.79 154825
中国电信 53.56 -0.02 -0.04 14681
中芯国际 4.74 +0.01 +0.21 2461
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 79
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”