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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 76.35 +0.73 +0.97 4612163

京东 26.84 -0.26 -0.96 7499370

新浪 46.99 -0.16 -0.34 399408

搜狐 48.50 +3.15 +6.95 835393

网易 140.87 -0.73 -0.52 665894

百度 166.24 +8.64 +5.48 9110828

台湾

台湾积体电路 22.16 -0.31 -1.38 2944999

联电 1.94 +0.01 +0.52 91154

日月光 6.01 -0.11 -1.80 461296

硅品精密 6.73 -0.23 -3.30 493560

和信超媒体 0.56 -0.01 -1.19 52640

友达 2.96 -0.01 -0.34 272055

中华电信 31.18 +0.06 +0.19 45003

台湾国际航电 35.24 -0.16 -0.45 1014037

香港

中国移动 60.78 -0.51 -0.83 151376

中国联通 12.65 -0.23 -1.79 154825

中国电信 53.56 -0.02 -0.04 14681

中芯国际 4.74 +0.01 +0.21 2461

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 79

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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