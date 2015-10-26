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市场报道 | 2015年 10月 27日 星期二 07:31 BJT

****欧洲经济指标预测--10月27日-11月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月26日当周

10月27日(二)

0700 瑞银集团瑞士消费指数 9月 -- 正1.63

0900 欧元区M3货供额年率 9月 +5.0% +4.8%

对民间贷款 +1.1% +1.0%

M3货供额三个月移动平均值 -- +5.0%

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.6% +0.7%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

10月28日(三)

0700 德国进口物价(较前月) 9月 -0.1% -1.5%

(较上年同期) -3.5% -3.1%

0700 德国GfK消费者信心指数 11月 正9.4 正9.6

0745 法国消费者信心指数 10月 97 97

0830 意大利消费者信心指数 10月 112.1 112.7

0900 意大利企业信心指数 10月 104.1 104.2

10月29日(四)

0700 英国Nationwide房价(较前月) 10月 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +3.8% +3.8%

0855 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 10月 减少0.4 增加0.2

未经季节调整失业人数(万人) 265.5 270.8

经季节调整失业率 6.4% 6.4%

经季节调整失业人数(万人) -- 279.5

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加11 增加8.6

抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加34.5 增加34.49

抵押贷款批准件数(件) 72,450 71,030

M4货供额 -- -0.4%

1000 欧元区企业景气指数 10月 正0.32 正0.34

经济景气指数 正105.2 正105.6

工业景气指数 负2.7 负2.2

服务业景气指数 正12.0 正12.4

消费者信心指数 负7.7 负7.1

消费者通胀预期指数 -- 正3.2

生产者通胀预期指数 -- 负3.3

1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -0.1% -0.2%

(较上年同期) +0.2% 持平

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.3%

(较上年同期) +0.1% -0.2%

10月30日(五)

0005 英国GfK消费者信心指数 10月 正4 正3

0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.4%

(较上年同期) +4.2% +2.5%

0745 法国消费支出(较前月) 9月 +0.2% +0.3%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.9%

0800 瑞士KOF领先指标 10月 正100.0 正100.4

0900 意大利失业率 9月 11.9% 11.9%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 持平 -0.1%

1000 欧元区失业率 9月 11.0% 11.0%

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.1% -0.4%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +1.6%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

1100 意大利PPI(较前月) 9月 -- -0.7%

(较上年同期) -- -2.9%

11月2日当周

11月2日(一)

0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- -0.3%

0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 49.5

0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 -- 52.7

0850 法国Markit制造业PMI 10月 -- 50.7

0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 -- 51.6

0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 -- 52.0

0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 -- 51.5

11月3日(二)

0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 59.9

(完)

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