欧元区经济：法国财长萨潘称，欧洲央行进一步放宽政策恐有难度

路透法兰克福10月26日 - 法国财长萨潘周一表示，法国认为欧洲央行目前的货币政策合适，进一步放宽政策恐有难度。

欧洲央行总裁德拉吉在上周央行会议后，发出温和言论，许多人认为，这强烈暗示其将扩大资产购买计划，以提振欧元区经济成长和通胀，或者将该计划延至明年9月以后。

萨潘在法兰克福对记者表示，“很难在当前货币刺激的基础上进一步大幅扩大。”

“仍有加大刺激的可能性，但目前的刺激力度已然不小。法国认为目前的货币政策合适。”