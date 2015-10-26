欧元区经济：法国财长萨潘称，欧洲央行进一步放宽政策恐有难度

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透法兰克福10月26日 - 法国财长萨潘周一表示，法国认为欧洲央行目前的货币政策合适，进一步放宽政策恐有难度。
欧洲央行总裁德拉吉在上周央行会议后，发出温和言论，许多人认为，这强烈暗示其将扩大资产购买计划，以提振欧元区经济成长和通胀，或者将该计划延至明年9月以后。
萨潘在法兰克福对记者表示，“很难在当前货币刺激的基础上进一步大幅扩大。”
“仍有加大刺激的可能性，但目前的刺激力度已然不小。法国认为目前的货币政策合适。”
欧元区经济要恢复持续增长，除了货币政策外还需要其他协调行动。“我们需要全面考虑欧元区的需要。”萨潘表示。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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