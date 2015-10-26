金砖国家：10月26日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月26日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报867.65点，下跌0.1%。
中国股市：沪综指小幅收升至逾两个月新高，双降利好顶住获利抛压
中国汇市：双降冲击有限人民币小幅收跌，央行续维稳双向波动料延续
香港股市：恒指收低，上周五中国央行降息和降准
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,209.322点，下跌0.81%。
巴西汇市：雷亚尔贬0.7%，盘中稍早一度升1.6%；交易量偏低令震荡加剧。巴西经济前景持续恶化。交易商表示投资人避免在巴西汇市大量建仓。雷亚尔兑美元 收报3.9160/67，上日收报3.8895/06。
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南非股市：指标Top-40指数 收报48,569.26点，下跌0.47%；大盘综合指数 收报54,150.7点，下跌0.27%，因电信提供商MTN 的尼日利亚运营遭到罚款，股价重挫，从而拖累大盘。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国数据疲弱拖累美元下跌
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印度股市：投资人获利了结，股市自上个交易日触及的逾两个月高位回撤。BSE指数 收报27,361.96点，下跌0.4%；NSE指数 收报8,260.55点，下跌0.42%。
印度汇市：卢比兑美元 收报64.96/64.97，上日收报64.825/64.835。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报858.01点，下跌1.7%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报463.56点，下跌2.13%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报63.02，贬值1.03%；卢布兑欧元 报69.659，贬值1.4%。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”