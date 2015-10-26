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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 07:45 BJT

金砖国家：10月26日股汇市收盘纵览

路透10月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月26日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报867.65点，下跌0.1%。

中国股市：沪综指小幅收升至逾两个月新高，双降利好顶住获利抛压

中国汇市：双降冲击有限人民币小幅收跌，央行续维稳双向波动料延续

香港股市：恒指收低，上周五中国央行降息和降准

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,209.322点，下跌0.81%。

巴西汇市：雷亚尔贬0.7%，盘中稍早一度升1.6%；交易量偏低令震荡加剧。巴西经济前景持续恶化。交易商表示投资人避免在巴西汇市大量建仓。雷亚尔兑美元 收报3.9160/67，上日收报3.8895/06。

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南非股市：指标Top-40指数 收报48,569.26点，下跌0.47%；大盘综合指数 收报54,150.7点，下跌0.27%，因电信提供商MTN 的尼日利亚运营遭到罚款，股价重挫，从而拖累大盘。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国数据疲弱拖累美元下跌

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印度股市：投资人获利了结，股市自上个交易日触及的逾两个月高位回撤。BSE指数 收报27,361.96点，下跌0.4%；NSE指数 收报8,260.55点，下跌0.42%。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.96/64.97，上日收报64.825/64.835。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报858.01点，下跌1.7%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报463.56点，下跌2.13%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报63.02，贬值1.03%；卢布兑欧元 报69.659，贬值1.4%。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)

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