《中国报摘》--中国证券报10月27日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--专家认为，中国“十三五”(2016-2020年)有望完善中央银行利率调控体系，加强对市场预期的引导，强化价格型调控和传导机制，进一步完善人民币汇率形成机制，完善金融监管、发展普惠金融等。
* 其他:
--为督促上市公司规范披露市场热点事项，提高信息披露有效性，上证所对上市公司股价异常波动公告格式指引进行修订，新增高送转、变更证券简称及签订战略框架协议三类公告的格式指引。
--中国人民银行调查统计司官员日前撰文指出，目前中国并未进入“负利率”时期。
--国务院日前印发的《关于促进快递业发展的若干意见》提出，到2020年，快递市场规模稳居世界首位，基本实现乡乡有网点、村村通快递，快递年业务量达到500亿件，年业务收入达到8,000亿元人民币。
--北方创业 公告重组预案，公司拟以发行股份+支付现金的方式，合计作价77.08亿元，收购控股股东一机集团主要经营性资产及负债及其旗下北方机械100%股权、山西风雷钻具100%股权和秦皇岛风雷钻具100%股权。
--易联众 公告称，拟向不超过五名特定对象发行股票，募集资金总额不超过56亿元，投向民生云项目、医疗健康云项目(包括医疗云、医药云、健康云、呼叫云等)、大数据中心项目、智慧金融项目、支付云项目及补充流动资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”