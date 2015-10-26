《中国报摘》--中国证券报10月27日

* 头版头条:

--专家认为，中国“十三五”(2016-2020年)有望完善中央银行利率调控体系，加强对市场预期的引导，强化价格型调控和传导机制，进一步完善人民币汇率形成机制，完善金融监管、发展普惠金融等。

* 其他:

--为督促上市公司规范披露市场热点事项，提高信息披露有效性，上证所对上市公司股价异常波动公告格式指引进行修订，新增高送转、变更证券简称及签订战略框架协议三类公告的格式指引。

--中国人民银行调查统计司官员日前撰文指出，目前中国并未进入“负利率”时期。

--国务院日前印发的《关于促进快递业发展的若干意见》提出，到2020年，快递市场规模稳居世界首位，基本实现乡乡有网点、村村通快递，快递年业务量达到500亿件，年业务收入达到8,000亿元人民币。

--北方创业 公告重组预案，公司拟以发行股份+支付现金的方式，合计作价77.08亿元，收购控股股东一机集团主要经营性资产及负债及其旗下北方机械100%股权、山西风雷钻具100%股权和秦皇岛风雷钻具100%股权。