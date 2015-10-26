《独家新闻》德意志银行检视意大利业务，或将出售分行并裁员--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“对银行分支感兴趣的买家并不多，但那些觊觎巴克莱意大利业务的银行可能会考虑，”了解巴克莱进程的消息人士表示。
**拳头部门**
德意志银行的调整是欧洲投资银行业者广泛重组的一部分。面对压力，高层要制定新策略来重新振作之际，裁掉数以千计的职位、关闭业务以及筹资数以十亿计欧元都有可能。
德意志银行在意大利还有财务建议和投资业务，即Finanza & Futuro。据其官网，该部门为约12.6万名客户管理着100亿欧元资产。
据三位消息人士，目前还没有出售这一赚钱部门的计划，但如果克莱恩想增加手中的现金，这可能也是个选项。
“Finanza & Futuro是德意志银行在意大利的拳头部门，”其中一位消息人士表示。“私人股权基金已经关注一段时间，且仍感兴趣，”他表示，并称目前还未进入出售进程。
“这主要看克莱恩是否希望避免再次供股，”另一位消息人士称。“如果他需要资本缓冲，那么或许会考虑出售Finanza & Futuro。”(完) (编译 李婷仪/李爽 审校 徐文焰/张若琪)
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