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市场报道 | 2015年 10月 27日 星期二 07:57 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月27日-11月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月26日当周

10月27日(二)

-- 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 110.3

1230 美国耐久财订单 9月 -1.2% -2.3%

扣除运输的耐久财订单 持平 -0.2%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.3%

扣除飞机的非国防资本财订单 持平 -0.8%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +5.1% +5.0%

经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.6%

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 55.0

服务业PMI 55.1 55.1

1400 美国世企研消费者信心指数 10月 103.0 103.0

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 负5

10月28日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 432.7

再融资指数 -- 1,774.7

1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 逆差679.1

1800 美联储公布利率决议 -- 0-0.25%

10月29日(四)

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.6% +3.9%

最终销售 +2.8% +3.9%

消费者支出 -- +3.6%

GDP平减指数 +1.5% +2.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.9%

个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +2.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月24日当周 26.3 25.9

四周均值(万人) -- 26.325

续请失业金人数(万人) 10月17日当周 216.0 217.0

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.3%

(较上年同期) -- -0.4%

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 　 9月 +1.0% -1.4%

10月30日(五)

1230 加拿大GDP(较前月) 8月 +0.1% +0.3%

1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- +0.4%

个人所得(较前月) +0.2% +0.3%

个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.4%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +0.3%

1230 美国雇佣成本指数 第三季 +0.6% +0.2%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 49.0 48.7

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 92.5 92.1

现况指数 107.0 106.7

预期指数 83.1 82.7

1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +1.7%

11月2日当周

11月2日(一)

1430 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 10月 -- 48.6

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.0

1500 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.5% +0.7%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 49.6 50.2

投入物价分项指数 -- 38.0

就业分项指数 -- 50.5

新订单分项指数 -- 50.1

11月3日(二)

1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 697.4

1500 美国工厂订单(较前月) 9月 -0.8% -1.7%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- --

耐久财订单(较前月) 9月修正值 -- --

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- --

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- --

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- --

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 徐文焰)

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