美国个股：孟山都2016年将关闭美国三处研发中心，裁撤90个工作岗位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月26日 - 美国农业巨头孟山都(Monsanto) 周一表示，该公司计划在2016年关闭三处研发中心，并因此裁撤约90个工作岗位。由于农业商品市场走下坡，孟山都正进行业务重整，以删减成本。
位于威斯康辛州的Middleton与康乃狄格州的Mystic的研发中心专门从事种子研发；而位于北卡罗来纳州Research Triangle Park园区的研发中心，则是负责作物筛选与表现的研究。
孟山都计划于2016上半年关闭Middleton研发中心，其余两个研发中心在下半年关闭。
三座研发中心目前共有155名员工。孟山都一名发言人表示，将把其中约65个工作岗位移至该公司位于密苏里州圣路易市的Chesterfield Research Village。
孟山都目前员工总数约22,500人，遍布全球60个国家超过400个公司据点。本月稍早，孟山都表示将裁员2,600人及重整业务，在大宗商品市场低迷不振时减少成本。 (完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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