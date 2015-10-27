美国个股：孟山都2016年将关闭美国三处研发中心，裁撤90个工作岗位

路透芝加哥10月26日 - 美国农业巨头孟山都(Monsanto) 周一表示，该公司计划在2016年关闭三处研发中心，并因此裁撤约90个工作岗位。由于农业商品市场走下坡，孟山都正进行业务重整，以删减成本。

位于威斯康辛州的Middleton与康乃狄格州的Mystic的研发中心专门从事种子研发；而位于北卡罗来纳州Research Triangle Park园区的研发中心，则是负责作物筛选与表现的研究。

孟山都计划于2016上半年关闭Middleton研发中心，其余两个研发中心在下半年关闭。

三座研发中心目前共有155名员工。孟山都一名发言人表示，将把其中约65个工作岗位移至该公司位于密苏里州圣路易市的Chesterfield Research Village。