更新-****主要国家经济指标预测--10月28日****

(更新以补充美国利率决议和商品贸易收支数据) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月28日(三) 0700 德国进口物价(较前月) 9月 -0.1% -1.5% (较上年同期) -3.5% -3.1% 0700 德国GfK消费者信心指数 11月 正9.4 正9.6 0745 法国消费者信心指数 10月 97 97 0830 意大利消费者信心指数 10月 112.1 112.7 0900 意大利企业信心指数 10月 104.1 104.2 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 逆差679.1 1800 美联储公布利率决议 -- 0-0.25% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 2.75% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,915 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超293 2350 日本工业生产初值 9月 -0.5% -1.2% 一个月预估 -- +0.1% 两个月预估 -- +4.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月27日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -0.2% +0.4% 0700 瑞银集团瑞士消费指数 9月 1.65 -- 0900 欧元区M3货供额年率 9月 +4.9% +5.0% 对民间贷款 +0.6% +1.1% M3货供额三个月移动平均值 +5.0% -- 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.4% 1230 美国耐久财订单 9月 -1.2% -1.2% 扣除运输的耐久财订单 -0.4% 持平 扣除国防的耐久财订单 -2.0% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.3% 持平 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +5.1% +5.1% 经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.3% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 54.5 -- 服务业PMI 54.4 55.1 1400 美国世企研消费者信心指数 10月 97.6 103 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -1 -- -- 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 110.5 -- 10月28日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.7% 央行CPI加权中值(较前季) +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.4% (完)