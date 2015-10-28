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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 09:36 BJT

更新-****主要国家经济指标预测--10月28日****

(更新以补充美国利率决议和商品贸易收支数据)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
    
    10月28日(三)    
    0700 德国进口物价(较前月)                           9月     -0.1%      -1.5%
                     (较上年同期)                               -3.5%      -3.1%
    0700 德国GfK消费者信心指数                         11月     正9.4      正9.6
    0745 法国消费者信心指数                            10月        97         97
    0830 意大利消费者信心指数                          10月     112.1      112.7
    0900 意大利企业信心指数                            10月     104.1      104.2
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    9月初值       --  逆差679.1
    1800 美联储公布利率决议                             --               0-0.25%
    2000 新西兰央行利率决定                             --      2.75%      2.75%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --  买超4,915
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --    卖超293
    2350 日本工业生产初值                              9月       -0.5%     -1.2%
                     一个月预估                                    --      +0.1%
                     两个月预估                                    --      +4.4%


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值 

    10月27日(二)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                       9月     -0.2%      +0.4%
    0700 瑞银集团瑞士消费指数                           9月      1.65         --
    0900 欧元区M3货供额年率                             9月     +4.9%      +5.0%
               对民间贷款                                       +0.6%      +1.1%
               M3货供额三个月移动平均值                         +5.0%         --
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季初值     +0.5%      +0.6%
                              (较上年同期)                      +2.3%      +2.4%
    1230 美国耐久财订单                                 9月     -1.2%      -1.2%
             扣除运输的耐久财订单                               -0.4%       持平 
             扣除国防的耐久财订单                               -2.0%         -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单                         -0.3%       持平
    1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)      8月     +5.1%      +5.1%
                        经季节调整房价指数(较前月)              +0.1%      +0.1%
                      未经季节调整房价指数(较前月)              +0.4%      +0.3%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          10月初值     54.5         --
                   服务业PMI                                     54.4       55.1
    1400 美国世企研消费者信心指数                      10月      97.6        103
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数          10月        -1         --      
     --  美国建筑许可年率(万户)                    9月修正值    110.5         -- 
    10月28日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第三季      +0.5%      +0.6%      
                            (较上年同期)                        +1.5%      +1.7%      
               央行CPI加权中值(较前季)                          +0.3%      +0.5%      
                              (较上年同期)                      +2.2%      +2.5%      
               央行CPI截尾均值(较前季)                          +0.3%      +0.5%      
                              (较上年同期)                      +2.1%      +2.4%      
    (完)

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