《中国报摘》--其他报纸重要消息10月27日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--截至周一，共有24个省份公布前三季度经济数据。其中，15省前三季GDP增速较上半年回升，五省市与上半年持平，仅上海、北京、浙江等四省市增速较上半年略有回落。至于经济回暖的原因，不少省份提到房地产市场回暖及网络消费、新兴产业快速发展等
--新主李兆廷携旗下的东旭集团入主不到两个月，围绕宝安地产 向新能源产业转型动作即加速推进。宝安地产拟定增募资95亿元人民币，投建总装机容量达1,150MW的光伏电站。
**证券时报**
--厦门国际银行近日公告称，为加快推动该行A股IPO并上市的各项准备工作，决定征集并公开选聘上市保荐人、主承销商、上市法律顾问等相关上市中介机构。
**21世纪经济报道**
--央行研究局局长陆磊表示，十三五时期的宏观调控将更多地关注输入性通缩，流动性冲击是未来一段时间宏观调控必须高度关注的问题。今后宏观调控的透明度将越来越高，预期管理，即和企业、公众的沟通将成为宏观调控的一个重要平台。(完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”