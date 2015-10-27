《中国报摘》--其他报纸重要消息10月27日

**上海证券报**

--截至周一，共有24个省份公布前三季度经济数据。其中，15省前三季GDP增速较上半年回升，五省市与上半年持平，仅上海、北京、浙江等四省市增速较上半年略有回落。至于经济回暖的原因，不少省份提到房地产市场回暖及网络消费、新兴产业快速发展等

--新主李兆廷携旗下的东旭集团入主不到两个月，围绕宝安地产 向新能源产业转型动作即加速推进。宝安地产拟定增募资95亿元人民币，投建总装机容量达1,150MW的光伏电站。

**证券时报**

--厦门国际银行近日公告称，为加快推动该行A股IPO并上市的各项准备工作，决定征集并公开选聘上市保荐人、主承销商、上市法律顾问等相关上市中介机构。

**21世纪经济报道**

--央行研究局局长陆磊表示，十三五时期的宏观调控将更多地关注输入性通缩，流动性冲击是未来一段时间宏观调控必须高度关注的问题。今后宏观调控的透明度将越来越高，预期管理，即和企业、公众的沟通将成为宏观调控的一个重要平台。(完）