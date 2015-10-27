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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 08:23 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆守在121.00附近，重回一目均衡云区上方

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    * 美元兑日圆在纽约盘初跌至120.60日圆，但之后反弹，回到121.00
    * 一度升穿一目均衡云区云顶，但仍有支撑，今日在120.27-71
    * 200日移动均线121.00，可能为关键位，下行的100日移动均线121.
92为阻力位
    * 目前美元兑日圆在小时图云区120.60-121.17，基准线在121.05，
转换线在120.98
    ＊　120.00-121.00有规模13.54亿美元的期权到期将带来支撑
    ＊　在121.50之前仍有卖单，自隔夜低位起有不少买单。(完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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