《汇市简讯》美元兑日圆守在121.00附近，重回一目均衡云区上方

2357GMT * 美元兑日圆在纽约盘初跌至120.60日圆，但之后反弹，回到121.00 * 一度升穿一目均衡云区云顶，但仍有支撑，今日在120.27-71 * 200日移动均线121.00，可能为关键位，下行的100日移动均线121. 92为阻力位 * 目前美元兑日圆在小时图云区120.60-121.17，基准线在121.05， 转换线在120.98 ＊ 120.00-121.00有规模13.54亿美元的期权到期将带来支撑 ＊ 在121.50之前仍有卖单，自隔夜低位起有不少买单。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)