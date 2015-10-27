国际油市：美国原油期货下跌，归因于库存增加预期及存储疑虑

12月布兰特原油期货 微涨0.01美元至每桶47.55美元，上日结算价跌0.45美元，跌幅接近1%。

一项初步调查显示，美国10月23日止当周商业原油库存可能连续第五周增加，分析师平均预期库存增加300万桶至4.796亿桶。

阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周一表示，预计明年油价将向上修正，部分因为需求反弹速度快于预期。

中国商务部周一表示，已经向另外两家民营炼厂颁发原油进口许可，分别是宝塔石化集团和东营市亚通石化有限公司。

俄罗斯国防部周一称，俄空军过去三天在叙利亚共出动164架次战机，对包括弹药库和军工厂在内的伊斯兰国和Jabhat al-Nusra组织的285个目标进行了轰炸。(完)

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