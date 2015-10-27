《汇市简讯》欧元兑美元有不错买盘，美元兑日圆疲软

《全球汇市》美元上扬，此前美联储暗示可能在6月加息
路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。
0011GMT
* 欧元兑美元看来有不错的买盘，美元兑日圆则疲软
* 迄今亚洲盘在窄幅区间1.1052-64交投，隔夜高位1.1069
* 在1.1070仍有卖单，一路向上都有，停止单在1.1200以上?
* 顽强的技术阻力位在下移的200日移动均线切入位1.1118
* 小时图一目均衡转换线在1.1055，基准线在1.1036，接近云底。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。
路透纽约/伦敦5月3日 - 金价周三跌至一个月低位，因美元走坚，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期维持利率不变，市场对法国极右翼总统候选人意外获胜的预期减弱。
路透纽约/伦敦5月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三连续第五日下跌，迫近4月触及的数年低位，因交易商关注全球最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量强劲，且需求乏善可陈。