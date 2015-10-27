《汇市简讯》欧元兑美元有不错买盘，美元兑日圆疲软

0011GMT

* 欧元兑美元看来有不错的买盘，美元兑日圆则疲软

* 迄今亚洲盘在窄幅区间1.1052-64交投，隔夜高位1.1069

* 在1.1070仍有卖单，一路向上都有，停止单在1.1200以上?

* 顽强的技术阻力位在下移的200日移动均线切入位1.1118

* 小时图一目均衡转换线在1.1055，基准线在1.1036，接近云底。(完)

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